Am Dienstagnachmittag kam es an der Johannesstraße in Neheim zu einem Verkehrsunfall.

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 17:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto. Ein unbekannter Zeuge oder eine unbekannte Zeugin hat den Unfall möglicherweise beobachtet und eine Nachricht an dem beschädigten geparkten Auto hinterlassen. Nun fragt die Polizei: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet den oder die Unbekannte, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.



