Im Zeitraum zwischen dem 08.

Winterberg (ots) - und dem 12. Dezember hat sich in Winterberg vermutlich eine Verkehrsunfallflucht zugetragen. Auf der L721 "Höhendorfstraße" bei Mollseifen war die frische Teerdecke der Fahrbahn beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach könnte sich dort ein Fahrzeug festgefahren haben. Augenscheinlich wurde es von einem anderen Fahrzeug herausgezogen. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang der Schaden entstanden. Zeugen, die Angaben zu einer entsprechenden Bergung eines Fahrzeugs machen können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen.



