Der Leiter der Polizeiinspektion Stralsund, Polizeidirektor Rainer Dittschlag wird zusammen mit dem Kommunalen Präventionsrat des Landkreises Vorpommern-Rügen und dem Verein zur Förderung der Kriminalitätsprävention am 19.Dezember 2023 um 16:00 Uhr Bürgerinnen und Bürger für ihr zivilcouragiertes Handeln auszeichnen.

Stralsund (ots) - Die sieben zu ehrenden Personen aus Stralsund, dem Landkreis Vorpommern-Rügen, dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der Hansestadt Rostock und Baden-Württemberg stehen stellvertretend für die vielen "stillen Helden", die sich durch ihr beherztes und couragiertes Handeln in diesem Jahr verdient gemacht haben. Einmal jährlich - immer in der Vorweihnachtszeit - zeichnet die Polizeiinspektion Stralsund diese stillen Helden mit Urkunden und Präsenten aus. Die Veranstaltung findet mittlerweile zum sechsten Mal statt.



Das Retten eines verunfallten Fahrers aus dem Fahrzeug, welches in Flammen aufging, das Stellen eines Täters auf frischer Tat mit anschließender Schlägerei, das Melden und Überführen einer Trunkenheitsfahrt, das Alarmieren und Retten einer Familie aus einem brennenden Haus, die Rettung einer zu ertrinken drohenden Person aus dem Wasser - jede/r bringt seine/ihre ganz persönliche Geschichte mit.



Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.



Wann: Dienstag, 19. Dezember 2023, 16:00 Uhr

Wo: Konferenzsaal der Polizeiinspektion, Frankendamm 21, 18439 Stralsund



Zur besseren Vorbereitung der Veranstaltung wird darum gebeten, die Teilnahme vorab per Telefon unter 03831/245 205 oder per E-Mail unter pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de bis 18. Dezember 2023 anzumelden. Parkmöglichkeiten stehen unmittelbar vor dem Eingang zur Polizeiinspektion im Wulflamufer sowie in den Nebenstraßen zur Verfügung.