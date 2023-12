Am Freitag, dem 08.12.2023 gegen 08:00 Uhr wurde die Polizei über den Diebstahl einer Simson in Lendershagen informiert.

Velgast (ots) - Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sind bisher unbekannte Täter Donnerstagnacht gewaltsam in eine Scheune in der Hunnenstraße eingedrungen und haben eine rot-schwarze Simson SR 50 entwendet. Mögliche Tatzeit könnte nach ersten Zeugenhinweise gegen 00:00 bis 00:30 Uhr sein. Die Polizei kam zur Anzeigenaufnahme vor Ort und hat entsprechende Spuren gesichert. Hierbei unterstützte der Kriminaldauerdienst Stralsund. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter, mithin zum Verbleib des Moped machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.