Am 03. Dezember kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Hornstorf, bei dem ein Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallte.

Hornstorf (ots) - Wie sich später herausstellte, war der Fahrer des verunfallten Fahrzeugs alkoholisiert.



Gegen 21:00 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrzeugführer eines VW die Hauptstraße in Richtung Osttangente, als er die Lenkgewalt über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte. Während die drei ukrainischen Insassen unverletzt blieben, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde im Krankenhaus in Wismar durchgeführt. Hinzu kommt, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug ohne Einverständnis des Halters führte.



Auf den jungen Mann kommen nun Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs zu.