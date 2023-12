Nachdem es in den Nachmittagsstunden des 09.

Grevesmühlen (ots) - Dezember zur Beschädigung eines VW Caddy in Grevesmühlen gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun Zeugen.



Gegen 14:15 Uhr wurde der PKW in der Karl-Marx-Straße abgeparkt. Als der Geschädigte gegen 15:15 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Seitenscheibe der Fahrertür beschädigt worden ist.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.