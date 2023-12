Nachdem es am 07.

Wismar (ots) - Juli 2023 zu einer räuberischen Erpressung in einem Sonderpostenmarkt in Karow gekommen ist (siehe hierzu die Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Rostock vom 08.07.2023), konnte der Tatverdächtige am 17. Dezember durch Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Wismar vorläufig festgenommen werden.



Durch die Arbeit des Kriminalkommissariats Wismar konnte der zunächst unbekannte Täter ermittelt und der dringende Tatverdacht gegen den 27-jährigen Deutschen erhärtet werden. Auf Grundlage der Ermittlungsarbeit stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin einen Haftantrag, der am 18. Dezember durch den zuständigen Richter am Amtsgericht Wismar in einem Haftbefehl bestätigt wurde.



Der 27-Jährige wird außerdem verdächtigt, diverse weitere Straftaten, wie Diebstahls- und Betrugstaten sowie eine gleichartig gelagerte Raubstraftat, im Raum Wismar verübt zu haben. Die Ermittlungen hierzu laufen noch.