In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurden in Wismar zwei Anhänger durch unbekannte Täter entwendet.

Wismar (ots) - In der Nacht vom 29. auf den 30. November verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einem Firmengelände in Wismar-Nord am Metkenberg und entwendeten den doppelachsigen Anhänger der Marke Böckmann. Der Anhänger war mit einer grünen Plane bedeckt und wies am Heck ein "100 km/h" Schild auf.

In einem weiteren Fall betraten die unbekannten Täter in den frühen Nachtstunden des 01. Dezember ein Firmengelände in Dargetzow Am Ring und entwendeten hier einen grauen Anhänger der Marke Blyss mit einem Planenverdeck. Der Tatzeitraum kann in diesem Fall zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr eingegrenzt werden.

Der Stehlschaden wird jeweils auf etwa 3.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.