Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Zoe S.

Höxter/Beverungen (ots) - aus einem Ortsteil von Beverungen. Sie wird seit Dienstag, 19.12.2023, vermisst. Sie wurde morgens zu ihrer Schule nach Höxter gefahren, hatte aber am Unterricht nicht teilgenommen. Stattdessen hatte sie ihre Großmutter in einem Ortsteil von Beverungen aufgesucht. Gegen 10.30 Uhr hatte sie das Haus der Großmutter mit unbekanntem Ziel wieder verlassen.



Sie erschien mittags auch nicht wie ursprünglich vereinbart bei einem anderen Familienangehörigen in Höxter. Die 15-Jährige befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt Medikamente.



Personenbeschreibung:



184cm groß, schlank, lange blonde Haare, schwarze Stoffhose, schwarzer Pullover, dünner, schwarz glänzender Mantel

beige-karierter Schal, braune Winterboots mit weißem Fell.



Fotos sind auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:



https://polizei.nrw/fahndung/122795



Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter 05271/962-0.