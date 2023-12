An einer Schule am Stiepenweg in Warburg sind im Laufe des Vormittags Farbschmierereien im Toilettenbereich festgestellt worden.

Warburg (ots) - Da darin unter anderem eine Straftat angekündigt wurde, informierte die Schulleitung die Polizei.



Kurz darauf konnten die jugendlichen Verursacher festgestellt und befragt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ergibt sich daraus keine weitere Gefährdungslage, der Schulbetrieb wird ohne Einschränkungen fortgesetzt.



Die Ermittlungen dauern an, der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen müssen die Verursacher auch damit rechnen, dass sie für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen müssen. /nig