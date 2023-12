Die Sicherheit im Kreis Höxter ist regelmäßig Thema in der jährlichen Sicherheitskonferenz der Kreispolizeibehörde Höxter.

Kreis Höxter (ots) - Verantwortliche für Sicherheit und Ordnung aus dem ganzen Kreis Höxter berieten gemeinsam über aktuelle Entwicklungen.



Zu der Sicherheitskonferenz hatte der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Michael Stickeln, verschiedene Leitungsebenen der Städte des Kreises, der Gerichte, der zuständigen Bundespolizeidirektion sowie des Hauptzollamts eingeladen. Auch die Verantwortlichen des benachbarten Polizeipräsidiums Nordhessen und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden waren zu Gast, um einen kreis- und länderübergreifenden Austausch zu fördern.



So begrüßte Michael Stickeln die Vertreter der geladenen Institutionen in der Aula des Kreishauses: "Durch den Wandel der globalen Sicherheitslage ist es notwendig und sinnvoll, dass wir in Sicherheitsfragen vor unserer Haustür behörden- und länderübergreifend zusammenarbeiten."



Die Beteiligten erörterten die aktuelle Sicherheitslage und nutzten die Konferenz, um Konzepte sowie Aktivitäten abzustimmen.



Die jährliche Sicherheitskonferenz bildet die Basis für vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen regelmäßigen Austausch über wesentliche Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Kreis Höxter und darüber hinaus. / nig