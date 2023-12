Am Dienstag, 12. Dezember, wurde der Kreispolizeibehörde Höxter ein beschädigter Laternenmast in der Pfennigbreite in Höxter gemeldet.

Höxter (ots) - Ein Verursacher ist nicht bekannt, er hatte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Auch der Unfallzeitpunkt ist unklar, er kann lediglich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 5. Dezember, bis zum Montag, 11. Dezember, eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.500,- Euro. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/9620./nig