Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag, 28.

Höxter (ots) - Dezember, auf der B 64 in Höxter mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden. Er erschrak daraufhin so sehr, dass er auf der Entlastungsstraße eine Vollbremsung einleitete. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Der Lkw war gegen 20 Uhr in Höxter auf der Godelheimer Straße in Fahrtrichtung Godelheim unterwegs, als in Höhe des Friedhofs ein Feuerwerkskörper knapp neben ihm explodierte. Der Fahrer erschrak, leitete eine Vollbremsung ein, wendete und stieg aus. Daraufhin seien mehrere Jugendliche weggelaufen.



Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist offenbar nicht entstanden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig