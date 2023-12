Am Sonntag, 17.

Willebadessen (ots) - Dezember, gegen 14.50 Uhr, fuhr ein Streifenwagen die Lützer Straße ortseinwärts in Peckelsheim. Auf Höhe der Kampstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt ein gelber Motorroller mit einer männlichen Person besetzt. Diese fuhr ohne Helm und flüchtete bei Erblicken des Streifenwagens. Der Rollerfahrer fuhr die Kampstraße bis zum Ende durch. Anschließend raste er eine Böschung herunter, die auf ein angrenzendes Feld führt. Auf dem Feld kam der Rollerfahrer zu Fall, konnte sich wieder aufrichten und setzte seine Flucht auf dem Feld in Richtung Helmernsche Straße fort. Es entstand durch die Fahrt ein Sachschaden auf dem Feld durch beschädigte Einsaat. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Personen, die zur gleichen Zeit in der Kampstraße spazieren waren, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek