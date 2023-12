Ein 61-jähriger Fußgänger war in Bad Driburg von einem Auto angefahren worden.

Bad Driburg (ots) - Der unbekannte Pkw-Fahrer hielt zunächst an, half dem gestürzten Fußgänger auf die Beine und erkundigte sich nach dessen Gesundheitszustand. Nachdem der 61-Jährige angegeben hatte, unverletzt zu sein, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Später jedoch verspürte der angefahrenen Fußgänger starke Schmerzen, weshalb er sich in einem Krankenhaus untersuchen ließ. Dabei wurden Verletzungen festgestellt. Daher wird der unbekannte PKW-Fahrer nun gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 16.55 Uhr. Der 61-jährige Bad Driburger wollte die Dringenbergerstraße auf Höhe der Einmündung zur B64 in Bad Driburg überqueren. Zur selben Zeit bog ein Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Bulli, von der Dringenbergerstraße links auf die Bundesstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger zu Fall kam.

Der Fahrer oder Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen.