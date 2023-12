Am Mittwoch, 13. Dezember, fuhr ein 34-jähriger Höxteraner mit seinem schwarzen Mercedes-Benz die L 946 von Bödexen in Fahrtrichtung Albaxen.

Höxter (ots) - Gegen 19.15 Uhr kam ihm, auf seiner Fahrspur, ein weißer Transporter, vermutlich von Fiat, entgegen. Dieser befand sich in diesem Moment in einem Überholvorgang und überholte einen weißen Lkw. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, reagierte der Höxteraner geistesgegenwärtig und wich nach rechts aus. Dabei geriet er in den Straßengraben. Der Mercedes erlitt durch den Aufprall Beschädigungen von rund 5.000,- Euro und musste durch einen Abschlepper geborgen werden. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet einen Appell an den Fahrer des Lkw, welcher überholt wurde: "Melden Sie sich bei der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0."/rek