Ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw ereignete sich am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 07.30 Uhr, auf der L763 zwischen Lauenförde und Würgassen.

Beverungen (ots) - Eine 23-Jährige aus Lauenförde fuhr mit ihrem grauen Mercedes-Benz von Lauenförde in Fahrtrichtung Würgassen. Sie startete einen Überholvorgang und setzte sich neben einen blauen Fiat Punto. Dieser war mit einer 31-jährigen Beverungerin und ihren drei Kindern im Alter von 2, 6 und 9 Jahren besetzt. Zur selben Zeit wollte eine 55-Jährige aus Beverungen mit ihrem Corsa von der Nebenstraße "Alter Postweg" auf die L763 einbiegen. Bei der Einmündung stoppte der Corsa an der dortigen Haltelinie, ragte mit der Fahrzeugfront aber in den Bereich der Landstraße hinein. Die Mercedes-Fahrerin musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Corsa zu vermeiden. Allerdings prallte sie dabei seitlich gegen den Fiat Punto. Der Punto kam daraufhin von der Fahrbahn ab, geriet auf den rechten Seitenstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Mercedes, welcher mit einer 17-Jährigen Beifahrerin besetzt war, bremste ab und kam auf der Straße zum Stehen. Die Fiat-Fahrerin schaffte es noch ihr Fahrzeug auf die Straße zu lenken, fuhr dann allerdings auf den stehenden Mercedes auf. Alle Insassen im Fiat und im Mercedes wurden verletzt, zum Teil schwer und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Während der Unfallaufnahme war die L763 für zwei Stunden komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000,- Euro. Der Corsa blieb unbeschädigt./rek