Bereits am Freitag, 01. Dezember, gegen 09.15 Uhr, parkte ein 71-jähriger Warburger seinen grauen Mercedes auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Industriestraße in Warburg.

Warburg (ots) - Als er gegen 09.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er die frischen Beschädigungen an seiner Frontstoßstange. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./rek