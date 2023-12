An Heiligabend, gegen 11.10 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Höxter an der Brenkhäuser Staße zu einem Verkehrsunfall.

Höxter (ots) - Ein 23-Jähriger aus Marienmünster beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke einen geparkten Ford Mondeo. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800,- Euro. Ein bisher unbekannter Zeuge soll den Unfall ebenfalls beobachtet haben. Dieser wird nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek