Beverungen (ots) - November, ab 16 Uhr, bis zum Freitag, 01. Dezember, 18 Uhr, wurde eine Mauer in Beverungen beschädigt. In der Dalhauser Straße beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Mauer. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden. Es entstand ein Schaden von rund 2.000,- Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen./rek