Am Samstag, den 03.12.2023, um 00:50 Uhr, befuhr ein 54- jähriger Mann aus Thüringen mit einem VW die B 7 in Höhe Dalheim in Fahrtrichtung Warburg.

Warburg (ots) - Auf Grund eines geplatzten Reifens geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus Warburg gebracht, welches er aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.