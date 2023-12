Am Samstag, den 16.12.2023, um 10:40 Uhr, kam es in Beverungen, im Kreisverkehr "Zum Spring/Birkenstraße/Danziger Straße" zu einem Verkehrsunfall.

Beverungen (ots) - Ein 59- jähriger BMW- Fahrer aus Beverungen fuhr vom Birkenweg in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er eine 55- jährige Frau aus Beverungen, die sich mit ihrem Pedelec bereits im Kreisverkehr befand. Es kam im Kreisverkehr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Obwohl die Frau einen Helm trug, zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus Höxter gebracht werden musste und dort auch stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.