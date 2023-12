In der Zeit von Donnerstag, dem 30.11.2023, gegen 17:00 Uhr und Freitag, dem 01.12.2023, gegen 09:00 Uhr, kam es im Industriegebiet Bergheim, in der Lakemeierstraße zu einem versuchten Einbruch in eine Kfz.-Werkstatt.

Steinheim (ots) - Unbekannte Täter beschädigten auf dem Firmengelände Trennwände und brachen einen Überseecontainer auf, aus dem aber offensichtlich nichts entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Verdächtige Beobachtungen bitte unter 05271/962-0 an die Polizei in Höxter