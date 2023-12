In der Zeit von Donnerstag, dem 30.11.2023, gegen 22:30 Uhr und Freitag, dem 01.12.2023, gegen 15:40 Uhr, kam es bei einem Kulturverein in der Bahnhofstraße in Brakel zu einem versuchten Einbruch.

Brakel (ots) - Der Täter versuchte das Schloss der Eingangstür zu manipulieren und hierdurch diese zu öffnen. Da er an der Tür scheiterte, blieb es bei einem Versuch. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat eine verdächtige Person längere Zeit an der Tür des Kulturvereins gesehen? Verdächtige Beobachtungen bitte unter 05271/962-0 an die Kriminalpolizei Höxter melden.