Am 30.12.2023 kam es auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse zwischen 11:30 Uhr und 11:48 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Container.

St. Ingbert-Mitte (ots) - Hierbei wurde ein Altpapiercontainer auf unbekannte Art in Brand gesetzt. Der Brand konnte zeitnah durch die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert gelöscht werden.

Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell