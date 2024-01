Im Tatzeitraum vom 31.12.2023, 12:00 Uhr bis 01.01.2024, 18:30 Uhr kam es in der Straße In der Dell in 66386 St.

St. Ingbert (ots) - Ingbert-Hassel zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen. Ein bislang unbekannter Täter entfernte hier die Verkleidung sowie das Spiegelglas des linken Außenspiegels an einem schwarzen Mercedes-Benz SLK mit IGB-Kreiskennzeichen auf bislang unbekannte Art und Weise.

Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.



