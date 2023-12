In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10.12.2023, wurde am Bahnhof in St.

St. Ingbert-Mitte (ots) - Ingbert eine E-Ladesäule beschädigt. Die gesamte Ladesäule wurde wohl umgeworfen und aus der Verankerung gerissen. Den Gesamtumständen entsprechend, kommt eher eine Sachbeschädigung oder Vandalismus, als ein Verkehrsunfallgeschehen, als Ursache in Frage. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Sollten Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.



