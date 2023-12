In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. auf den 22.12.2023) wurden erneut zwei Fahrzeuge in St.

St. Ingbert-Mitte (ots) - Ingbert von unbekannten Tätern durchwühlt. In der Altenwalder Straße gingen der oder die Täter sogar eine Garage an und durchwühlten einen dort abgestellten Pkw eines Anwohners. Garage und Pkw waren unverschlossen. Aus dem Pkw wurde Sachgut im unteren dreistelligen Euro-Wert entwendet. Ein anderer Pkw, der wohl verschlossen war, wurde in der angrenzenden Josefstaler Straße auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und durchwühlt. Hier wurde wohl nichts entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.



