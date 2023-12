Am Abend des 08.12.2023 wurde ein Ladendieb in St.Ingbert-Rohrbach festgenommen.

St.Ingbert-Rohrbach (ots) - Der 36-jährige Mann polnischer Herkunft ist verdächtig, in einem Supermarkt Lebensmittel im hohen, zweistelligen Bereich entwendet zu haben. Er wurde bei der Tat von einem Ladendetektiv beobachtet und flüchtete anschließend zu Fuß. Ein Zeuge konnten den Täter verfolgen, sodass er nach kurzer Flucht von der Polizei festgenommen werden konnte.

Er gab an, auf der Durchreise nach Frankreich zu sein. Er verblieb nach richterlicher Vorführung bis nächste Woche in Haft. Dann erwartet ihn eine Gerichtsverhandlung.



