Im Laufe des heutigen Montags (18.12.2023) kam es in der Mittagszeit zu mehreren Taschendiebstählen in St.

St. Ingbert (ots) - Ingbert. Zahlreiche Geschädigte waren bei der Polizeiinspektion St. Ingbert erschienen und schilderten dort Sachverhalte, die jeweils nach dem gleichen Muster abliefen:

Die Opfer wurden in unterschiedlichen Geschäften von zumeist weiblichen Personen angesprochen und hierdurch abgelenkt. Kurze Zeit später merkten die Geschädigten schließlich, dass ihnen der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet worden war. Die Handtaschen waren aber keineswegs unbeaufsichtigt gewesen, sondern wurden von den Opfern verschlossen und unmittelbar am Körper getragen - selbst geschlossene Reißverschlüsse schreckten die Täterinnen also offenbar nicht von ihrer Tatbegehung ab. Erbeutet wurden Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumente.



Die Polizei rät insbesondere in der Vorweihnachtszeit dazu, Wertgegenstände zu Hause zu lassen oder möglichst in der Innentasche aufzubewahren. Weiterhin ist Vorsicht geboten, wenn man von Fremden körpernah angesprochen oder angerempelt wird.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell