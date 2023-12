Am heutigen Vormittag, gegen 11:00 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion St.

St. Ingbert (ots) - Ingbert mehrere Mitteilungen über vier freilaufende Hunde im Bereich St.-Christophorus-Straße / Zur Schnapphahner Dell ein. Die eingesetzten Beamten staunten kurze Zeit später nicht schlecht, als ihnen im benannten Wohngebiet plötzlich vier ausgewachsene, große Deutsche Doggen (Gewicht je ca. 60-80 kg) entgegenrannten. Die Hunde waren offenbar in der Nähe ausgebüxt, konnten aber vorerst keinem Besitzer zugeordnet werden. Da die Tiere augenscheinlich sehr verängstigt waren, konnten sie nicht eingefangen bzw. festgehalten werden - auch nicht mit Hilfe von zwischenzeitlich hinzugerufenen Beamten der polizeilichen Diensthundestaffel.



Ermittlungen ergaben schließlich, dass die Hunde aus einem nahegelegenen Ferienhaus entwichen waren. Über die Eigentümerin konnte die Hundebesitzerin, eine Züchterin aus Großbritannien, welche ihren Weihnachtsurlaub im Saarland verbringt, ausfindig gemacht und erreicht werden. Alle vier Hunde konnten letztlich wohlbehalten an die Hundebesitzerin übergeben werden, welche sich nach dem mehrstündigen Polizeieinsatz sichtlich erleichtert über dieses "besondere Weihnachtsgeschenk" zeigte.



Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell