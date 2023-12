Am Samstag, den 06.12.2023, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, im Bereich eines Weihnachtsbaumverkaufs in der Straße "Ettental" in St.

St. Ingbert-Oberwürzbach (ots) - Ingbert-Rittersmühle zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein im dortigen Bereich geparkter PKW (Skoda, Farbe: gold) von einem anderen, bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete folglich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am beschädigten Skoda beträgt ca. 1500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.



