Am Dienstag ist es Telefonbetrügern gelungen, von einer jungen Frau Codes für Steam-Guthabenkarten zu erlangen.

Itzehoe (ots) - Als Gegenleistung sollte ein Gewinn winken, der allerdings nur ein leeres Versprechen war.



Am Vormittag trat eine unbekannte Person per WhatsApp mit der Geschädigten in Verbindung und informierte sie über den Gewinn eines iPhones. Eine Zusendung des Smartphones sollte erfolgen, wenn die Itzehoerin Steam-Karten im Wert von 50 Euro kaufen und die dazugehörigen Codes übermitteln würde. Auf die Forderung ging die 21-Jährige ein und übermittelte die gewünschten Daten. Dies tat die junge Frau noch ein zweites Mal, Wert 100 Euro, und erst bei einer dritten Forderung kam ihr der Verdacht des Betruges und sie erstattete Anzeige. Die bis dahin ausgegebenen 150 Euro waren allerdings unwiederbringlich verloren.



Merle Neufeld