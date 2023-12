Am Freitag hat ein Mitarbeiter der Polizeistation in Burg in dem Briefkasten der Dienststelle einen Schlüsselbund gefunden.

Burg (ots) - An dem Bund befinden sich unter anderem ein Autoschlüssel und ein auffälliger Anhänger in Form eines halbierten Herzes.



Wer seine Schlüssel vermisst, kann sich gern auf der Polizeistation in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden oder persönlich zur Abholung erscheinen.



Merle Neufeld