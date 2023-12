Am Samstagmittag hat ein stark alkoholisierter Autofahrer in der Itzehoer Innenstadt ein parkendes Fahrzeug angefahren und sich im Anschluss vom Ort entfernt.

Itzehoe (ots) - Dank eines Zeugen war der Unfallverursacher ausfindig zu machen. Er war betrunken.



Gegen 13.45 Uhr rangierte der Fahrer eines Opels in der Breiten Straße auf dem Parkstreifen und touchierte dabei einen abgestellten Ford. Nach dem Vorfall stieg der Unfallverursacher kurz aus, setzte sich dann jedoch wieder in seinen PKW und fuhr davon. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Polizei. Eine Streife suchte die Halteranschrift auf und traf dort den 47-jährigen Unfallverursacher an. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,4 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten und fertigten eine Strafanzeige wegen der Unfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.



Merle Neufeld