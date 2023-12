Bereits Ende November 2023 sind Unbekannte in ein Haus in Meldorf eingestiegen.

Meldorf (ots) - Sie entwendeten aus dem unbewohnten Objekt einige Gegenstände, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 25. bis zum 28. November 2023 verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Gebäude in der Greifenberger Straße. Aus dem Inneren stahlen die Täter einen WLAN-Router und Werkzeug. Zudem verschafften sie sich Zutritt zu dem Gartenhaus und stahlen aus diesem einen Hochdruckreiniger im Wert von 350 Euro. Der Wert des Stehlguts beläuft sich insgesamt auf 650 Euro.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.



Merle Neufeld