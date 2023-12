Nach dem Hinweis auf eine Trunkenheitsfahrt hat eine Streife in Eddelak am Samstag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert war und vermutlich unter dem Einfluss weiterer Rauschmittel stand.

Eddelak (ots) - Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.



Kurz nach 21.00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer möglichen Trunkenheitsfahrt in Sankt Michaelisdonn. Zunächst verlief eine Suche nach dem verdächtigen Wagen negativ. Gegen 21.50 Uhr entdeckte eine Streife den VW jedoch auf dem Gelände einer Tankstelle in Eddelak. Der Fahrer hielt sich ebenfalls vor Ort auf und räumte ein, zuvor gefahren zu sein. Ein später durch den Beschuldigten auf dem Polizeirevier Brunsbüttel absolvierter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Aufgrund des Zustandes des 38-Jährigen erhärtete sich der Verdacht, dass er neben Alkohol Drogen oder Medikamente zu sich genommen hatte. Die Einsatzkräfte ordneten daraufhin die Entnahme von Blutproben an, die ein Arzt im Itzehoer Klinikum entnahm. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Einsatzkräfte.



Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.



Merle Neufeld