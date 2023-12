Am vergangenen Freitag hat sich ein Trickdieb unter einem falschen Vorwand in das Haus einer Rentnerin in Albersdorf geschlichen.

Albersdorf (ots) - Er gab an, Zählerstände ablesen zu wollen - stattdessen bestahl er die Frau jedoch.



Gegen 12.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Tür der Dithmarscherin und stellte sich als Mitarbeiter des Wasserverbandes vor. Er gab an, Zählerstände ablesen zu wollen und erbat sich Zutritt zu der Wohnung der Geschädigten. Die ließ ihn eintreten und erhielt die Aufgabe, in der Küche Wasser laufen zu lassen. Der Fremde verschwand aus dem Sichtbereich der Dame und verließ das Haus schließlich nach Beendigung seiner angeblichen Arbeiten. Erst am Folgetag bemerkte die Anzeigende, dass mit dem Unbekannten 900 Euro und eine EC-Karte samt PIN verschwunden waren. Wie sich heute herausstellte, hat der Dieb bereits zwei Abhebungen vom Konto der Seniorin getätigt, sie beliefen sich auf mehrere tausend Euro.



Immer wieder treten Trickdiebe an der Haustür von zumeist älteren Menschen auf. Unter Vorgabe einer falschen Identität, der des Handwerkers zum Beispiel, verschaffen sie sich Zutritt zu den Wohnungen der Senioren, um diese zu bestehlen. Die Polizei rät daher, Unbekannte nicht in die eigenen vier Wände zu lassen. Handwerkern sollten Sie nur dann Zutritt gewähren, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder eine offizielle Ankündigung im Vorwege erfolgt ist. Im Zweifel rufen Sie bei der genannten Firma, Behörde oder Einrichtung an und erfragen, ob der Besucher berechtigt ist. Oder Sie melden sich über den Polizeiruf 110, wenn Sie unsicher sind.



Merle Neufeld