Am Montagvormittag hat ein Dieb einem Mann in einem Supermarkt in Wesseln das Portemonnaie entwendet.

Wesseln (ots) - Der Täter erbeutete knapp hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Gegen 10.30 Uhr hielt sich der Geschädigte in Begleitung seiner Frau bei Lidl in der Von-Humboldt-Straße auf. Bei Betreten des Ladens hatte er sein Portemonnaie in seiner Jackentasche. An der Kasse musste der 67-Jährige dann feststellen, dass seine Geldbörse mit Bargeld und diversen persönlichen Karten weg war. Eine verdächtige Person war dem Heider in dem Geschäft nicht aufgefallen.-



Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.



Merle Neufeld