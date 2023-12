Am Montagabend hat eine Gruppe junger Leute einem Schüler am Heider Bahnhofsvorplatz unter Zeigen eines Messers Handschuhe abgenommen.

Heide (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die vier Täter geben können.



Um 18.45 Uhr befand sich der Geschädigte am Heider Bahnhof vor dem DB-Store. Hier kam eine Gruppe Jugendlicher auf ihn zu und verlangte die Herausgabe seiner Handschuhe. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, holte einer der Täter ein Messer heraus und hantierte hiermit herum. Daraufhin übergab der Heider sein Eigentum und das Quartett flüchtete mitsamt der Beute. Der Junge informierte sofort die Polizei, eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ.



Laut dem Geschädigten waren die Personen etwa 13 bis 14 Jahre alt. Der Träger des Messers hatte einen weißen Pullover und eine schwarze Jacke an, der zweite Täter trug eine blaue Jacke, schwarze Schuhe und eine schwarze Hose, er hatte braune Haare. Der dritte Jugendliche besaß schwarze Haare und war mit einer schwarzen Hose mit weißem Streifen bekleidet, der vierte trug schwarze Kleidung. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich bei der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.



Merle Neufeld