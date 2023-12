Am Dienstagabend hat sich in Itzehoe auf winterglatter Straße ein Verkehrsunfall ereignet.

Itzehoe (ots) - Ein Linienbus rutschte auf ein Fahrzeug auf, die beiden Insassen des Wagens erlitten leichte Verletzungen.



Kurz nach 19.00 Uhr hielt der 27-jährige Fahrer eines Hyundais an der Ampelanlage der Adenauerallee / Konsul-Rühmann-Straße aus Richtung der Bahnhofstraße kommend auf der linken Fahrspur. Aufgrund von Glätte kam der nachfolgende Busfahrer mit seinem Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutschte auf das Heck des PKW auf. Die zwei Fahrgäste des Busses blieben unversehrt, der Autofahrer und seine 25-jährige Begleiterin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.



An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, an den Hyundai beläuft sich der Schaden auf etwa 8.000 Euro.



Merle Neufeld