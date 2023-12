Unbekannte haben in dieser Woche mit der Masche des WhatsApp-Betrugs von einem Dithmarscher mehrere tausend Euro per Überweisung erbeutet.

Heide (ots) - Das Geld war im Nachhinein nicht mehr zurückzubekommen.



Am Montag erhielt ein Heider per WhatsApp eine Nachricht, angeblich von seiner Tochter. Im Verlauf des Chats erfuhr der Mann, dass die Handynummer des vermeintlichen Kindes eine neue und die alte zu löschen sei. In der Folge ging der Geschädigte auf zwei Bitten ein, die darin bestanden, zwei Rechnungen mit einer Gesamtsumme von mehr als viertausend Euro zu begleichen. Der 64-Jährige überwies das gewünschte Geld auf zwei ausländische Konten, bevor sich Misstrauen in ihm regte und er den Betrug realisierte. Eine daraufhin bei der Bank gestellte Anfrage auf Rückbuchung der Überweisungen verlief negativ. Das Geld war endgültig verloren.



Merle Neufeld