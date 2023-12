Mit einer Bankkarte, die einem Rentner am Donnerstag abhandengekommen ist, hat ein Unbekannter Bargeld vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Friedrichskoog (ots) - Vorher erfragte der dreiste Täter die erforderliche PIN per Telefon.



Am gestrigen Tag kam dem Geschädigten sein Portemonnaie durch Diebstahl oder Verlieren abhanden. Die Geldbörse enthielt unter anderem eine Bankkarte und etwas Bargeld. Eine Anzeige erstattete der Mann zunächst nicht. Gegen 15.00 Uhr bekam der 86-Jährige unerwartet den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der mitteilte, dass in Hamburg eine Geldabhebung mit der verschwundenen Karte stattgefunden hätte. Zur Sperrung des Kontos benötige der Anrufer nun die PIN der EC-Karte, die der Senior daraufhin herausgab.

Später fragte der Dithmarscher bei seiner Bank nach und erhielt dort die Auskunft, dass eine Abbuchung von 1.500 Euro an einem Geldautomaten in Meldorf erfolgt war. Daraufhin sperrte der echte Bankmitarbeiter die Karte, um weiteres Übel zu verhindern.



