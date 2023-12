Bereits Ende November 2023 hat ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes die Geldbörse entwendet und die darin enthaltene EC-Karte im Anschluss mehrfach eingesetzt.

Sankt Michaelisdonn (ots) - Es entstanden mehr als zweitausend Euro Schaden.



Am 28. November 2023 entwendete ein Dieb der Anzeigenden gegen 18.35 Uhr in dem Aldi-Markt in der Johannßenstraße in Sankt Michaelisdonn das Portemonnaie samt Karte einer Bank. Mit der Karte bezahlte der Dieb im Nachgang seine Einkäufe in einem anderen Geschäft und hob zudem Geld an einem Automaten ab. Insgesamt entstand der 72-Jährigen ein Schaden in Höhe von rund 2.700 Euro.



Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.



Merle Neufeld