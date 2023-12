Nachdem ein Unbekannter der Geschädigten am 30. November 2023 in einem Laden in der Itzehoer Innenstadt das Portemonnaie entwendet hat, erfolgte eine unberechtigte Überweisung vom Konto der Anzeigenden auf ein ihr unbekanntes Konto.

Itzehoe (ots) - Gegen 12.25 Uhr hielt sich die 70-Jährige bei Ernsting´s family in der Feldschmiede auf. Hier entwendete ihr ein Dieb ihre Geldbörse, die sie in ihrem Einkaufstrolley verwahrte, den sie nur kurzzeitig aus den Augen ließ. Neben etwa 40 Euro enthielt das Portemonnaie unter anderem eine EC-Karte. Die Karte nutzte der Dieb offenbar, um an einem Automaten eine Überweisung von 850 Euro zu tätigen. Ob die Seniorin das Geld zurückbekommt, ist unklar.



Merle Neufeld