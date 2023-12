In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Eddelak einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der alkoholisiert am Steuer saß.

Eddelak (ots) - Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen.



Gegen 01.40 Uhr fiel Beamten in Brunsbüttel ein Ford auf, der auffällig langsam und in Schlangenlinien unterwegs war. In der Süderstraße in Eddelak stoppten die Polizisten den Transit schließlich, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Im Fahrzeuginneren entdeckten die Einsatzkräfte neben dem Lenkrad eine Bierdose und stellten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest. Der 39-Jährige räumte ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,31 Promille, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe bei dem Bulgaren anordneten. Nach Rücksprache mit einer Staatsanwältin musste der Beschuldigte zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.



Merle Neufeld