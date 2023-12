Innerhalb der letzten Tage hat ein Unbekannter sich in Wilster Zutritt zu einer Gaststätte verschafft und aus einer Kasse und aus einem Automaten Bargeld entwendet.

Wilster (ots) - Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.



Im Zeitraum vom 5. bis zum 10.Dezember 2023 drang ein Dieb in die Räumlichkeiten einer Gaststätte Am Markt ein. Aus einer Kasse am Tresen entnahm er rund 50 Euro und entwendete Bargeld in unbekannter Höhe aus einem Spielautomaten. Zudem nahm der Unbekannte eine Sicherheitskamera mit und beschädigte den Grundstückszaun. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 400 Euro liegen.



Hinweise auf den Eindringling gibt es bisher nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben, sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld