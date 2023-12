Seit Monatsbeginn ist es zu einem Einbruch in ein sich in der Renovierung befindendes Haus in Wrist gekommen.

Wrist (ots) - Der Dieb entwendete Werkzeuge, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum vergangenen Samstag verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Haus in der Föhrdener Straße. Aus dem Inneren entwendete er kleinere Werkzeuge und legte sich offensichtlich mehrere Gegenstände bereit, die er jedoch zurückließ. Möglicherweise wurde der Täter gestört und verließ das Objekt frühzeitig.



Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.



Merle Neufeld