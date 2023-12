Am Morgen ist ein Mann mit einem mehrachsigen Betonmischer von der B 431 in der Blomeschen Wildnis abgekommen und in ein Haus gefahren.

Blomesche Wildnis (ots) - Aktuell laufen die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, die Straße ist zu diesem Zwecke für noch nicht absehbare Zeit gesperrt



Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 29-Jähriger gegen kurz nach 07.00 Uhr auf der Straße Am Altendeich mit einem beladenen 4-achsigen Betonmischer unterwegs, Gesamtgewicht 32 Tonnen. In Höhe der Hausnummer 23 geriet er von der Straße ab und fuhr in das dortige Wohnhaus. Der Fahrer erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen, weitere Personen kamen nicht zu Schaden.



Aktuell ist die Straße Am Altendeich gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen, ein Fachmann wird die Statik des erheblich beschädigten Hauses prüfen müssen.



Weitere Details sind aktuell noch unklar.



Merle Neufeld