Innerhalb der letzten zwei Wochen ist ein Unbekannter in ein nicht bewohntes Haus in Brunsbüttel eingestiegen.

Brunsbüttel (ots) - Weiter als in den Wintergarten kam der Täter nicht - die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Im Zeitraum vom 27. November 2023 bis zum 10. Dezember 2023 verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wintergarten eines Hauses in der Straße Am Belmermoor. Offenbar gelang es ihm nicht, durch eine weitere Tür in das eigentliche Gebäude zu gelangen, so dass der Eindringling lediglich einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro anrichtete und keine Beute machte.



Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.



Merle Neufeld